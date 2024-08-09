В Орле открыт круглосуточный пункт приема курян для временного размещения: адрес

В четверг, 8 августа 2024 года, Губернатор Клычков сообщил важную информацию для граждан, вынужденных покинуть приграничные районы Курской области и планирующих прибыть в Орловскую область.

В Орле по адресу: ул. Максима Горького, д. 37 (гостиница «Русь»), работает круглосуточный пункт приема для временного размещения. Здесь вас встретят и окажут необходимую поддержку.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4862) 47-55-50 и 8 (906) 665-00-44.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области открыты четыре горячие линии для жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома.