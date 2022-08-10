В Орле отменили маршрут №17

С начала этого месяца из реестра маршрутов исключён автобус №17, ранее ходивший от троллейбусного кольца на Наугорке до магазина «Звёздный». И.о. первого заммэра Вадим Ничипоров объяснил это несколькими причинами. По его словам, схема маршрута №17 на 90% совпадала со схемой троллейбуса №2 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе» за исключением заезда на улицу Космонавтов. Отмена автобусного маршрута позволит увеличить пассажиропоток на троллейбусе и, соответственно, выручку «Трамвайно-троллейбусного предприятия», о чём неоднократно просил коллектив МУПа.

Вторая причина просто фантастическая — на маршруте №17, работавшем по нерегулируемому тарифу, должно было находиться не менее 10 автобусов. По факту, являясь нерентабельным, в рейс выходило всего 2-3 автобуса. Это вызывало нарекания со стороны жителей.

Вместо наведения порядка и заключения контракта с другими перевозчиками, которые бы с удовольствием заняли свободное место – власти просто вычеркнули маршрут из реестра. «Возможность доехать из Северного в Советский районы сохраняется благодаря автобусным маршрутам №9, №10 (которые также следуют через магазин «Звездный»), №26 и №27. На них ежедневно выезжает 52 автобуса», — подчеркнул Вадим Ничипоров.