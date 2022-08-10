10 августа 2022



В Орле отменили маршрут №17

С начала этого месяца из реестра маршрутов исключён автобус №17, ранее ходивший от троллейбусного кольца на Наугорке до магазина «Звёздный». И.о. первого заммэра Вадим Ничипоров объяснил это несколькими причинами. По его словам, схема маршрута №17 на 90% совпадала со схемой троллейбуса №2 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе» за исключением заезда на улицу Космонавтов. Отмена автобусного маршрута позволит увеличить пассажиропоток на троллейбусе и, соответственно, выручку «Трамвайно-троллейбусного предприятия», о чём неоднократно просил коллектив МУПа.
Вторая причина просто фантастическая — на маршруте №17, работавшем по нерегулируемому тарифу, должно было находиться не менее 10 автобусов. По факту, являясь нерентабельным, в рейс выходило всего 2-3 автобуса. Это вызывало нарекания со стороны жителей.

Вместо наведения порядка и заключения контракта с другими перевозчиками, которые бы с удовольствием заняли свободное место – власти просто вычеркнули маршрут из реестра. «Возможность доехать из Северного в Советский районы сохраняется благодаря автобусным маршрутам №9, №10 (которые также следуют через магазин «Звездный»), №26 и №27. На них ежедневно выезжает 52 автобуса», — подчеркнул Вадим Ничипоров.

 

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Опубликовано 10 Авг 2022 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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