В Орле отметят 100-летие журнала «Крокодил» (12+)

С 1 по 15 июня в зале периодики работает выставка «День рождения «Крокодила», приуроченная к 100-летию журнала.

Любимец нескольких поколений граждан нашей страны «Крокодил» был основан в июне 1922 года. Он начинал выходить сначала как безымянное, бесплатное, еженедельное, иллюстрированное приложение к воскресному номеру «Рабочей газеты». На его страницах прочно утвердились сатирические отделы и рубрики: «Под стеклянным колпаком Рабочего», «Красный раек», карикатуры, критические сигналы читателей с сатирическими комментариями редакции. Тесная связь с народом, большой приток критических писем с мест, наличие в числе сотрудников опытных сатириков во главе с Д. Бедным – все это способствовало появлению нового типа массовой газеты.

Приложение сразу же завоевало любовь и популярность у народа. И уже в августе 1922 года было принято решение издавать отдельный сатирический, цветной журнал (по тем временам это была революция). Первый номер этого журнала был готов к 27 августа. Он вышел с изображением крокодила с вилами.

Журнал выпускался на желтой бумаге. К 1923 году тираж издания достиг 153 тыс. экземпляров.

История старейшего сатирического журнала была неразрывно связана с историей страны. На выставке представлены журналы из фонда библиотеки, начиная с 1936 года.

На протяжении многих лет в редакции журнала работали известные литераторы, писатели и поэты: Маяковский, Зощенко, Ильф, Петров, Эренбург, Асеев, Михалков, Твардовский, Багрицкий, Олеша, Лебедев-Кумач. В 1972 году журнал был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Из-за недостатка финансирования с 1992 года журнал стал выходить один раз в месяц, а в 2000-е прекратил свое существование.