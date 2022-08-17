17 августа 2022



В Орле отметят День фронтовой собаки (12+)

20 августа в 11.00 в Детском парке на площадке перед фуд-кортом состоится праздник, посвященный «Дню фронтовой собаки».

В программе:

— рассказ о подвигах собак на фронтах в годы Великой Отечественной войны;

— выступления собак под руководством кинолога МЧС;

— выставка снаряжения бойцов Красной Армии;

— роспись гипсовых фигурок.

Праздник проводит БУКОО «Орловский краеведческий музей» совместно с МБУК «Детский парк».

Праздник «День фронтовой собаки» учрежден Музеем Победы в 2017 году и посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана в честь подвига армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории смогла подорвать вражеский эшелон и вернуться после выполнения задания.

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Всего в годы войны на различных фронтах служили свыше 60 тысяч собак. Они вытащили с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов.

 

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Опубликовано 17 Авг 2022 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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