В Орле отремонтировали ещё пять дворов: адреса

Фото: пресс-служба городской администрации

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Орле в июле 2024 года прошла приёмка пяти обновлённых дворов. Они расположены на улицах Октябрьской и Андрианова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь здесь есть всё для комфортного отдыха: новый асфальт, удобные парковки и пешеходные дорожки, лавочки, урны и фонари над подъездами.

Осенью 2024 года на общей площадке этих дворов появится детская площадка с воркаут-зоной со спортивными тренажёрами, песочным двором, качелями и горкой.