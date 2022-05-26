В Орле отремонтируют девять остановочных павильонов

Как сообщает администрация г. Орла, во II и III кварталах текущего года в рамках муниципального контракта планируется отремонтировать девять остановок общественного транспорта.

Предстоят ремонт деформированных стоек и замена крыши остановочного павильона на Новосильском переулке, 3; ремонт крыши остановки на ул. Генерала Родина, 69; покраска каркасов остановочных павильонов на ул. Часовой, 50а, на Московском шоссе, 162а, на ул. Рощинской, 2 и 19. Остановку на пересечении ул. Раздольной и ул. Силикатной планируется оборудовать урнами, отремонтировать скамейку, а также деформированные стойки и заменить поликарбонат. На ул. Раздольной, 76 установят недостающую стенку, а на ул. Кузнецова появится новый остановочный павильон.