В Орле ожидается отключение воды с 11 по 12 сентября нескольких десятков домов: адреса

В Орле ожидается временное отключение горячей воды в нескольких десятках домов, детских садах и школе. С 11 по 12 сентября 2024 года в Заводском районе пройдут работы по ремонту теплосети на улице Планерной, 31. В связи с этим будет приостановлена подача горячей воды.

Отключение начнётся в 8:00 11 сентября 2024 года и затронет следующие адреса:

улица Авиационная, дома 7 и 7 корпус 2;

улица Планерная, дома 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41 и 43;

улица Кромская, дома 3, 5 и 7;

улица Комсомольская, дома 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404 и 406.

Также без горячей воды останутся детские сады № 10, № 41 и № 61 и школа № 6. Подача воды возобновится в 8:00 12 сентября 2024 года, сообщает «Орелтаймс».

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