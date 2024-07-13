В Орле перед судом предстанет женщина, оставившая ребёнка без присмотра

В конце недели, 12 июля 2024 года, стало известно, что прокурор Советского района города Орла утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в оставлении ребёнка в опасности.

По версии следствия, 27 апреля этого года обвиняемая находилась в многоквартирном доме на улице С. Шаумяна в Орле с малолетним ребёнком — девочкой 2020 года рождения. На некоторое время она покинула квартиру, оставив девочку одну.

Оставшись без присмотра, ребёнок вышел на балкон, а затем забрался на карниз. Прохожие, ставшие свидетелями опасной ситуации, вызвали спасателей.

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области провели операцию и сняли ребёнка с карниза, вернув его в квартиру целым и невредимым. Однако этот случай не остался без последствий.