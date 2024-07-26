В Орле перед судом предстанут четверо обвиняемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, с декабря 2023 года по январь 2024 года злоумышленники работали закладчиками и вступили в сговор с наркоторговцами, материалы уголовных дел в отношении которых выделены в отдельное производство. Сотрудники полиции пресекли их деятельность и изъяли наркотики из незаконного оборота.

Четверо фигурантов обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Кроме того, у одного из обвиняемых было изъято более 3 грамм наркотиков для личного потребления. Мужчине также предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Орловский районный суд.