В Орле переподключили водопровод за 1000000 рублей

В Орле 21 августа 2024 года завершили работы по переподключению водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе. Благодаря этому, в дома орловцев вернулась вода.

Как сообщает портал правительства области, качество водоснабжения должно улучшиться у 150 тысяч жителей города. Протяжённость нового водовода составляет более восьми километров, а диаметр трубы — 900 миллиметров.

Обустройство коммуникаций стало возможным благодаря льготному кредиту на сумму один миллиард рублей. На сайте также отмечается, что новый водовод открывает перспективы для строительства более 330 тысяч квадратных метров жилья в Орле и части Орловского муниципального округа, сообщает «Орелтаймс».