В Орле планируют увеличить количество укрытий от возможных атак ВСУ

В городе Орле планируется увеличить количество укрытий для защиты от возможных атак со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В августе 2024 года сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин.

Пять новых укрытий планируется установить в городе Орле: в парке Победы, рядом со сквером А.П. Ермолова, на площади Ленина, в сквере Комсомольцев и в Детском парке.

«В случае ухудшения обстановки будет принято решение о расширении числа укрытий в пределах города Орла», — пояснил Костин в интервью телеканалу «ГТРК-Орёл».

Он отметил, что стены укрытий имеют толщину 24 сантиметра, выполнены из прочного бетона, а крыша также изготовлена из бетона. По мнению Костина, в случае обломков, летящих в сторону укрытий, можно надежно укрыться в них. Кроме того, важно, чтобы звуковые сигналы оповещения о ракетной угрозе были слышны по всему городу, сообщает «Орелтаймс«