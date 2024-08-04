В Орле планируют запретить стоянку 5 августа: адреса и время

В Орле 5 августа 2024 года будет запрещена стоянка на некоторых улицах в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 458-летию со дня его основания.

Ограничения будут действовать:

с 00:00 до 12:00 на следующих участках: ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Гурьева), ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьской), ул. Пионерская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького), ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького) и пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), а также на ул. Пролетарская гора;

с 00:00 до 11:00 — на ул. Пушкина (от Красного моста до пересечения с пер. Новосильский), на ул. Московская (от Красного моста до пер. Новосильского) и на пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина).

Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.