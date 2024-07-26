В Орле под суд пойдут двое парней, которые закрасили изображение Георгиевской ленты на здании КДЦ «Металлург»

Фото СУ СК РФ по Орловской области

В Орле в июле 2024 года начался судебный процесс против молодых парней, которые покрасили изображение Георгиевской ленты на здании КДЦ «Металлург». Им предъявляют обвинение в осквернении символов воинской славы России. По версии первого заместителя прокурора Орловской области Юрия Пахолкова, было составлено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в осквернении символов воинской славы России.

Ранее студенты и преподаватели Орловского художественного училища имени Г.Г. Мясоедова нарисовали на стене Культурно-досугового центра «Металлург» в Орле Георгиевскую ленту в виде буквы «Z».

Через месяц обвиняемые вернулись к зданию. Один из них закрашивал изображение белой краской, в то время как другой следил за окружающей обстановкой и снимал происходящее на телефон, сообщает «Комсомольская правда«.

-Следствие по обвиняемым завершено, был проведен ряд необходимых процедур для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Следственном комитете России по Орловской области.