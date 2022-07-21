21 июля 2022



В Орле подозреваемую в серии краж из съёмных квартир заключили под стражу

Сотрудники прокуратуры Орловского района в суде поддержали ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемая совместно с другим лицом похитила чужое имущество из съёмной квартиры.

Кроме того, женщина подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории других регионов.

Однако постановлением суда в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, обвиняемой мера пресечения не назначена.

Не согласившись с позицией суда, прокурор обжаловал решение суда первой инстанции в вышестоящем суде, обратив внимание на то, что судом первой инстанции при принятии решения не было принято во внимание, что обвиняемая подозревается в совершении преступлений, совершенных на территории других регионов, не имеет регистрации в Орловской области, а характер совершенных на территории разных регионов преступлений является однотипным.

Определением Орловского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворено, постановление Орловского районного суда отменено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 21 Июл 2022 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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