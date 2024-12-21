В Орле полицейские задержали лжепокупательницу, которая хотела купить породистого щенка

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В Орле, полицейские раскрыли редкое в нашем времени преступление. Если обычно обманывают продавцы, то в данном случае мошенницей оказалась покупательница. Женщина приобрела на сайте объявлений породистого щенка, но отказалась от оплаты.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в местное отделение полиции обратилась жительница, утверждая, что её обманным путем лишили щенка шпица.

Ранее орловчанка разместила объявление о продаже щенков. С ней связалась потенциальная покупательница, и договорились, что та переведет 13 тысяч рублей, в то время как продавец организует доставку через такси. Продавец выполнила свои обязательства — щенка забрали, но деньги так и не пришли, а «покупательница» исчезла.

Подозреваемой оказалась 39-летняя уроженка Краснодарского края, ныне проживающая в Орле. Она нашла объявление, связалась с продавцом и организовала доставку щенка, который был забран её родственником. Вскоре мошенница сама разместила объявление о продаже.

В результате щенок был возвращён владельце, а против недобросовестной покупательницы возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «ОрелТаймс».