В Орле посетитель разбил дверь в баре и намеревался крушить все вокруг

Орловец разбил дверь в баре и был задержан нарядом Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, молодой мужчина 1997 года рождения устроил дебош в баре на улице Матроса Силякова.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову и выяснили, что нарушитель общественного порядка — один из посетителей. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин разбил стеклопакет входной двери, пытался причинить ущерб прочим торгово-материальным ценностям, нецензурно выражался и отказывался покинуть заведение.

Хулигана задержали и передали для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.