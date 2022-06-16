16 июня 2022



В Орле посетитель разбил дверь в баре и намеревался крушить все вокруг

Орловец разбил дверь в баре и был задержан нарядом Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, молодой мужчина 1997 года рождения устроил дебош в баре на улице Матроса Силякова.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову и выяснили, что нарушитель общественного порядка — один из посетителей. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин разбил стеклопакет входной двери, пытался причинить ущерб прочим торгово-материальным ценностям, нецензурно выражался и отказывался  покинуть заведение.

Хулигана задержали и передали для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

 

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Опубликовано 16 Июн 2022 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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