В Орле посетитель разбил дверь в баре и намеревался крушить все вокруг
Орловец разбил дверь в баре и был задержан нарядом Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, молодой мужчина 1997 года рождения устроил дебош в баре на улице Матроса Силякова.
Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову и выяснили, что нарушитель общественного порядка — один из посетителей. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданин разбил стеклопакет входной двери, пытался причинить ущерб прочим торгово-материальным ценностям, нецензурно выражался и отказывался покинуть заведение.
Хулигана задержали и передали для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.