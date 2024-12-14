В Орле посетители точки общепита на улице Цветаева подхватили кишечную инфекцию

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В пятницу, 13 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле несколько человек подхватили кишечную инфекцию после посещения точки общепита, расположенной на улице Цветаева, 1б. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку предприятия и выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Оказалось, что на объекте не соблюдалась поточность при изготовлении пищевой продукции, а также было недостаточно оборудования для осуществления технологических процессов. Всё это создавало угрозу жизни и здоровью посетителей.

Работа точки была приостановлена, материалы переданы в суд. По решению суда деятельность общепита приостановлена на 90 суток.

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