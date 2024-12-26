В Орле после ремонта открыли Колхозный мост: стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей

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25 декабря в Орле с торжественностью открылся восстановленный Колхозный мост, предвосхитив ожидания. Стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей. Данный проект стал воплощением национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и был реализован компанией «УПМК-22». Это уже третья переправа, созданная в регионе после Красного моста и моста в деревне Тайное, подтверждающая растущий профессионализм компании.

После реконструкции длина Колхозного моста превышает 71 метр, а его ширина достигает 16 метров, олицетворяя высокие стандарты современного строительства.

Стоит напомнить, что Колхозный мост был закрыт в мае 2021 года. Его история началась в 1964 году, и с тех пор он не подвергался значительному восстановлению. Новое дыхание, обретённое этим мостом, не только преображает транспортную инфраструктуру Орла, но и служит свидетельством заботы о безопасности и комфорте горожан, сообщает «Вести-Орел».