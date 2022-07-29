29 июля 2022



В Орле поставили арт-объект в виде трамвая

На «стрелке» — то есть на слиянии Оки и Орлика сегодня утром установили орловский трамвай. Это своеобразная визитка города — ему уже 124 года. Орловская сеть одна из трёх старейших электрических трамвайных систем России наряду с трамваями Нижнего Новгорода и Курска. Один из красно-желтых красавцев, Tatra T-3 с бортовым номером 005, будет стоять в парке «Орловская крепость» ближайшие несколько дней. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, трамвай станет одним из арт-объектов фестиваля цветов «Стрелка» и основой для классных фотосессий. Напомним, фестиваль пройдет с 5 по 7 августа.

 

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Опубликовано 29 Июл 2022 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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