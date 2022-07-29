В Орле поставили арт-объект в виде трамвая

На «стрелке» — то есть на слиянии Оки и Орлика сегодня утром установили орловский трамвай. Это своеобразная визитка города — ему уже 124 года. Орловская сеть одна из трёх старейших электрических трамвайных систем России наряду с трамваями Нижнего Новгорода и Курска. Один из красно-желтых красавцев, Tatra T-3 с бортовым номером 005, будет стоять в парке «Орловская крепость» ближайшие несколько дней. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, трамвай станет одним из арт-объектов фестиваля цветов «Стрелка» и основой для классных фотосессий. Напомним, фестиваль пройдет с 5 по 7 августа.