7 июня 2022



В Орле поставили первый светильник на солнечных батареях

Несмотря на отсутствие линии электропередач на улице Ливенской, районным властям удалось найти решение сложившейся проблемы. На торце здания «Газпромтеплоэнерго Орел» смонтирован светильник на солнечных батареях. Это – новшество для Железнодорожного района: экономичное и практичное.

«Надеюсь, что пиkотный проект приживется на территории Железнодорожного района, и депутатский корпус рассмотрит возможность решения подобных проблем в рамках выполнения программы наказов избирателей. Светильники на солнечных батареях стоят недорого, но раз и навсегда решают вопрос с освещением на тех улицах, где нет постоянной линии», — отметил глава Железнодорожного района Максим Барбашов.

 

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Опубликовано 07 Июн 2022 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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