В Орле построят новый корпус психбольницы

Минстрой объявил тендер на возведение лечебного корпуса Орловской областной психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением (ОПБСТИН). Здание будет рассчитано на 240 коек. А начальная цена контракта — 916,4 млн рублей. Итоги конкурса подведут в конце августа 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию должен состояться не позднее, чем через 2,5 года после подписания контракта, — отметили в пресс-службе облправительства.

Проектная документация предусматривает возведение пятиэтажного здания площадью 9 777 кв. м. На первом этаже здания разместится блок психиатрических палат, приемно-смотровой бокс и санитарный пропускник для пациентов, а также вспомогательные помещения административного блока (кабинеты персонала, гардеробные, помещения для хранения различного оборудования).

В приемном отделении запланировано 14 палат со шлюзом, рассчитанных на две койки каждая, четыре изоляционные палаты (по одной койке в каждой), четыре палаты, рассчитанные на оказание интенсивной психиатрической помощи, а также палата на две койки для несовершеннолетних пациентов 16–18 лет.

Со второго по четвертый этаж планируется разместить три аналогичных лечебных отделения, рассчитанных на 65 койко-мест каждое. В здании предусмотрено пять лифтов и один подъемник. Вместе с корпусом планируется возвести блочно-модульную котельную, дизель-генераторную и трансформаторную станции.

В настоящее время в Орловской областной психиатрической больнице развернуто 980 коек. В состав клиники, кроме общепсихиатрических отделений, входят специализированные отделения для лечения пациентов с сочетанной психической и соматической, инфекционной патологией, в том числе туберкулезом, психотерапевтическое, детское психиатрическое, а также два медико-реабилитационных отделения.