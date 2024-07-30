В Орле повысилась стоимость аренды однокомнатных квартир

В июле 2024 года в городе Орёл произошло увеличение стоимости аренды однокомнатного жилья на 6%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

На данный момент средняя цена аренды «однушки» составляет около 15 824 рублей в месяц.

При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир немного снизилась — на 2,2%, до 23 573 рублей в месяц.

Также наблюдается снижение цен на аренду трёхкомнатных квартир — на 3,9%, до 25 687 рублей в месяц.

По словам экспертов, предложение квартир в аренду на рынке уменьшается, сообщает «Орелтаймс«.