В Орле появилась возможность сообщить о случаях коррупции среди судебных приставов

УФССП России по Орловской области объявляет о запуске «горячей линии», посвященной вопросам борьбы с коррупцией. Этот важный проект будет функционировать 27 ноября с 10:00 до 13:00, предоставляя всем заинтересованным возможность активно участвовать в противодействии нецелевым действиям, сообщает oreltimes.ru.

Сотрудники отдела собственной безопасности Управления готовы ответить на все обращения граждан по телефону: 84862725280. Позвонившие получат возможность сообщить о противоправных действиях, касающихся работы судебных приставов, а также выяснить детали антикоррупционного законодательства и ответственности за его нарушения.

«Кроме того, УФССП России по Орловской области вновь напоминает населению, что о известных фактах неправомерного поведения сотрудников службы можно сообщить по круглосуточному «телефону доверия»: 84862725283. Мы гарантируем полную конфиденциальность каждого обращения», – подчеркивают представители пресс-службы ведомства.