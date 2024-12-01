В Орле появилась возможность задать вопросы представителям налоговой службы: когда и где пройдет семинар

Фото: nalog.gov.ru

В администрации города Орла 4 декабря 2024 года в 15:00 пройдёт семинар, посвящённый уплате налогов. Его проведут сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области.

На встрече обсудят важные аспекты налогообложения. Специалисты помогут разобраться с вопросами, касающимися имущественных налогов, которые нужно оплатить до 2 декабря, пишет орелtimes. Кроме того, участники семинара узнают о правилах применения упрощённой системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и компаний, вступающих в силу с 1 января 2025 года.

-Кроме того, спикеры расскажут о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами, электронной регистрации бизнеса и мобильном приложении «Госключ». Орловцам напомнят, как получить социальный налоговый вычет в упрощённом порядке и как правильно заполнять реквизиты в платёжном поручении, – сообщили в ведомстве.

Семинар — это возможность задать интересующие вопросы напрямую представителям налоговой службы. Участие бесплатное и открытое для всех желающих.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести налог для россиян, которые не имеют детей.