В Орле появилось приложение для одного парка

Специалистами ОГУ и ООО СКБ ИТ разработано мобильное приложение парка Победы. Приложение создано на базе технологий построения информационных пространств геосоциальной сети YouGid. Используемые в мобильном приложении парка Победы технологии могут быть применены для построения информационного пространства любой территории, представляющей интерес для гостей города и его жителей. Информационное пространство включает в себя виртуальную, интерактивную карту парка, с описаниями реальных объектов, электронные путеводители, квесты, аудиогиды, qr-навигацию. Доступ к нему осуществляется посредством приложения для смартфона.

Использование подобных решений – это еще один шаг к применению современных информационных технологий в культурной и социальной сферах Орла.

Это мобильное приложение – персональный интерактивный путеводитель по парку Победы, в котором можно найти:

˗ развлечения на свежем воздухе;

˗ интерактивную карту парка с объектами, расположенными на территории;

˗ аудиогиды по наиболее значимым объектам парка;

˗ нестандартный, игровой вид прогулки – городской квест.

Для любителей активного и увлекательного времяпрепровождения на свежем воздухе в разделе «Развлечения» находится информация, которая может разнообразить обычную прогулку по парку. Здесь найдут себе занятия по душе не только взрослые, но и самые юные жители города.

Для лучшей навигации по парку, в соответствующем разделе, доступна интерактивная карта с основными объектами в виде меток, которая поможет пользователю определить не только свое местоположение, но и решить куда двигаться дальше. Каждая метка имеет краткое описание и галерею с фотографиями.

Информация о некоторых объектах представлена не только в текстовом виде, но и в формате аудиогидов. Они подробно расскажут о самых интересных объектах, и позволят узнать много нового, не отрываясь от прогулки.

Для желающих разнообразить простую прогулку в разделе «Квесты» представлен простой, ознакомительный квест, который, в первую очередь, будет интересен и познавателен для юных посетителей парка Победы.

Мобильное приложение парка Победы уже доступно для скачивания из Google play или AppStore.