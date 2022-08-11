11 августа 2022



В Орле появился четвёртый отдел МФЦ

Как сообщает официальный Портал Орловской области, новый отдел МФЦ располагается по адресу: г. Орёл, ул. Михалицына, 5, 1 этаж (гипермаркет «ЛИНИЯ»).

Как рассказал директор БУ ОО «МФЦ» Павел Калугин, в обособленном подразделении Отдела МФЦ по Железнодорожному району города Орла работают 12 специалистов, создано семь окон.

Предоставляется 132 услуги: 66 федеральных, 39 региональных, 14  муниципальных. В перспективе их число будет увеличено за счет внедрения дополнительных платных услуг.

Режим работы учреждения: понедельник, вторник, пятница – 09:00-18:00, среда – 11:00-20:00, четверг – 10:00-19:00, суббота – 8:00-17:00, воскресенье – выходной.

 

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Опубликовано 11 Авг 2022 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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