В Орле появился почтовый ящик для писем Деду Морозу: где?

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Жители Орла имеют уникальную возможность отправить свои заветные письма Деду Морозу. Почтовый ящик, исполняющий мечты, установлен в городском парке культуры и отдыха, уютно расположившись рядом с сверкающей новогодней елкой, сообщает «Вести-Орел».

— Каждый год, под мелодичный бой курантов, мы загадываем желания, искренне полагая, что они обязательно сбудутся. В эти волшебные дни мир наполняется светом радости, надеждой и трепетным ожиданием чуда. И хотя многие из нас уже давным-давно перешагнули детский порог, разве может быть что-то более наивное и чудесное, чем написать письмо Деду Морозу, даже если оно исходит от взрослого? — подчеркивают в Городском парке культуры и отдыха.

Письма с желаниями будут приниматься до 31 декабря 2024 года.