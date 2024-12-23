В Орле появился совет по защите традиционных российских ценностей

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Мэр Орла, Юрий Парахин, подписал постановление о создании специального совета на базе городской администрации. Это уникальное собрание будет посвящено защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранению культуры и исторической памяти. Совет будет состоять из десяти выдающихся членов, сообщает «ОрелТаймс».

Задачи этого совета включают разработку проектов нормативных документов, что направлено на укрепление и сохранение исконных российских ценностей. Члены совета также будут взаимодействовать с общественными организациями, духовенством, некоммерческими организациями и средствами массовой информации.

Согласно постановлению, состав совета будет включать как сотрудников администрации Орла, так и представителей общественности. Судя по документу, пост председателя займет заместитель мэра Сергей Никулин, который станет оплотом в этой важной миссии. В этом начинании заложены надежды на гармоничное сосуществование традиций и современных реалий, что позволит укрепить духовные основы региона, возвратив ему утраченные высоты культурной идентичности.