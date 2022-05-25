В Орле появится памятник «Пограничникам всех поколений»

На профильном комитете горсовета народных депутатов состоялась первая презентация сквера Пограничников, который появится уже в этом году. О том, как будет выглядеть новое памятное место, рассказал главный архитектор Орла Владимир Плотников.

Визитной карточкой сквера станет памятник «Пограничникам всех поколений». Высотой 2,7 м, он будет выполнен из красного и чёрного гранита. Автором выступит орловский дизайнер Олег Кваснин.

В основе нового мемориала – идея связи времён. Историки и краеведы, с которыми консультировались, утверждают, что приблизительно на этом же месте располагалась дозорная башня пограничной заставы — первое сооружение зародившегося Орла.

«Наш монумент — уникальная вещь, разработанная специально для этого пространства. Памятник отражает связь времён – от былинных богатырей, которые защищали нашу Родину и действительно здесь жили, до современности, когда образовались сухопутные, морские и воздушные погранвойска. Столб символизирует пограничное государство», — рассказал Владимир Плотников.

С лицевой стороны памятника бронзовой отливкой будет выполнен барельеф в честь трёх подразделений погранвойск. Со стороны ЗАГСа на монументе расположится репродукция картины «Три богатыря» и изображение заставы.

Сам сквер займёт земельный участок, расположенный перед, ЗАГСом рядом с домами №1 и №3 по ул. Пролетарская гора. Его создание ознаменует другой камень — в честь закладки памятного места.

Общая площадь нового общественного пространства — около 24 500 кв.м.

Ранее Владимир Плотников уже анонсировал, что помимо монумента в сквере Пограничников планируется создание аллей, где расположатся пограничные столбы разных эпох с обозначениями дат. Помимо этого, проект предусматривает пешеходную зону с возможностью проезда. Также будут учтены две лестницы, которые есть и сейчас, но требуют серьёзного ремонта или даже реконструкции.

Расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут произведены за счет привлеченных средств Орловской региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск «Пограничник», за счет федерального и регионального грантов.

Окончательный вариант проекта будет вынесен на обсуждение депутатам на ближайшей сессии горсовета.