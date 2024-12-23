В Орле появится виртуальный центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

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В воскресенье, 22 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле будет создан виртуальный учебно-консультационный пункт, посвященный гражданской обороне и экстренным ситуациям. Мэр города Парахин дал распоряжение о его открытии на портале администрации Орла. На реализацию этого проекта отведен один год.

Планируется, что новый центр поможет обучить неработающее население города методам защиты от угроз, возникающих в ходе военных конфликтов и в результате различных чрезвычайных ситуаций. В программе обучения — порядок действий при получении сигналов тревоги, навыки оказания первой помощи и правила использования индивидуальных и коллективных средств защиты, пишет oreltimes.ru.

Кроме того, власти Орла считают, что виртуальный центр должен способствовать формированию у граждан психологической устойчивости и уверенности в надежности средств защиты от потенциальных угроз.

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