В Орле появятся платные парковки: адреса

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в Орле будут организованы платные парковочные места. Об этом сообщает местный источник «ОрёлТаймс». Всего в городе будет создано 13 платных парковок и 4 плоскостных. На эти цели из муниципального бюджета выделено чуть более 4,4 млн рублей.

Телеграм-канал «Телеграммы иZ Орла», связанный с администрацией города, опубликовал схему размещения платных парковок. Они будут расположены рядом с Ленинским мостом, на улице Черкасской, 1-ой Посадской и других улицах.

Согласно комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения, платные парковки должны быть созданы до конца текущего года. Стоимость услуги пока не известна.

Напомним, что на реализацию программы по развитию транспортной инфраструктуры планируется потратить почти 75 млрд рублей. Программа также предусматривает обновление трамвайного и троллейбусного парка.