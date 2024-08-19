В Орле пожарные спасли из горящего здания 25 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Пожар произошёл на улице 1-й Курской. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание произошло около трёх часов дня 18 августа 2024 года в складском помещении.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление внутри помещения и угрозу распространения огня. Благодаря оперативным действиям пожарных, из здания были эвакуированы 25 человек. В результате пожара склад закоптился изнутри, а мусор на площади 10 квадратных метров выгорел. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

За прошедшие выходные в Орловской области было ликвидировано 25 пожаров, в ходе которых пожарные эвакуировали 27 человек.