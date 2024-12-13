В Орле при столкновении двух автомобилей «Киа Рио» с «Ладой Калиной» пострадал четырёхлетний пассажир

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле на пересечении улиц Комсомольская и Мопра произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал четырёхлетний мальчик. Авария случилась 12 декабря 2024 года в 11:30. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

«Киа Рио» под управлением 31-летнего водителя двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Нормандия-Неман. На перекрёстке автомобиль столкнулся с «Ладой Калиной», за рулём которой был 19-летний водитель. Он ехал навстречу.

Четырёхлетний пассажир «Киа Рио» получил телесные повреждения, но госпитализация не потребовалась.

Ранее мы писали, что малыш появился на свет вопреки тройной ошибки врачей: мама из Петропавловска-Камчатского требует от медиков миллион рублей компенсации.