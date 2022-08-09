В Орле придумали, как заменить немецкую проволоку

Орловский завод планирует запуск первой в России линии сухого волочения проволоки. Уже в следующем году, как сообщает пресс-служба облправительства, одно из орловских предприятий планирует получение патента и серийный запуск линии сухого волочения проволоки, полного аналога немецкого Sket. Значимость данного проекта заключается в прямоточном, непрерывном типе оборудования, что позволяет в случае обрыва проволоки не протягивать всю линию заново, а возобновить производство в месте обрыва.

На современном токарном оборудовании предприятие уже разработало и внедрило полный комплекс деталей и узлов, необходимых для создания российской линии сухого волочения. Это позволит освоить полный цикл производства метизной продукции, а также в условиях ограниченности европейских ресурсов полностью заместить импорт в плане материально-технической базы и стать абсолютно независимыми в данной отрасли.

Металлические сетки играют значимую роль в строительной промышленности, так как именно они позволяют создать прочность в возведении конструкций, сооружении зданий, ремонтных работах, и по этой причине имеют огромный спрос на рынке. Уже в этом году орловская компания готова нарастить до трети продаж своих товаров.