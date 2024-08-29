Сегодня, 29 августа 2024 года, сообщили, что в Орле продолжается строительство дополнительного выезда из Зареченского микрорайона. Работы ведёт московская компания ООО «Строй-Проект».Строительство стартовало в мае 2024 года, после четырёх лет обещаний, подготовки проектной документации, поиска подрядчиков и изъятия земельных участков.

Подрядчик завершил первый подготовительный этап и скоро приступит к прокладке участков новой ливневой канализации. Об этом сообщил мэр Парахин. По его словам, бригада ООО «Строй-Проект» в составе 22 дорожников уже выполнила все работы подготовительного этапа: провела демонтаж очистных сооружений и комплекс мероприятий по переустройству, укладке и защите инженерных сетей.

Работы стоимостью свыше 202 млн рублей осуществляются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Протяжённость новой дороги составит 855 метров. Она будет двухполосной и пройдёт через улицу Витольда Почернина с выходом на Царёв Брод. Завершение работ запланировано на 1 июня 2025 года.

Напомним, разговоры о строительстве нового выезда из микрорайона «Зареченский», испытывающего трудности с движением, велись не один год. Ещё в мае 2022 года мэр Парахин на встрече с жителями микрорайона сообщил, что проектная документация готовится, «но это займёт определённое время». Как выяснилось позже, реализации проекта помешали земли, находящиеся в собственности орловцев. В августе 2023 году они были изъяты городской администрацией. В 2024 году был выбран подрядчик и начато строительство, сообщает «Орелтаймс».