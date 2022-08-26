26 августа 2022



В Орле продолжают убирать опасные детские площадки

О том, как идут осмотры детских игровых площадок (чтобы убрать с них аварийное игровое и спортивное оборудование) рассказал детский омбудсмен Константин Домогатский. По его словам, комиссия на днях побывала в Железнодорожном районе Орла и осмотрела ряд детских площадок расположенных во дворах многоквартирных жилых домов. По всем выявленным нарушениям, связанным с содержанием и обслуживанием опасных площадок, будут направлены соответствующие обращения в адрес администрации города и управляющих компаний.

Кстати, в 2022 году в Орле запланирован демонтаж более 300 единиц аварийного детского игрового оборудования. Данные цифры не окончательны, так как обследования еще не завершены. Аналогичные осмотры прошли на территории школ, где проверили все спортивное оборудование и хорошо ли закреплены футбольные ворота – об этом сообщили на сессии горсвоета.

 

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Опубликовано 26 Авг 2022 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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