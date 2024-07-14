В Орле произошло ЧП: на проезжую часть Московского шоссе завалилось дерево

Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

В субботу, 13 июля 2024 года, в Орле на Московском шоссе произошло чрезвычайное происшествие: дерево рухнуло прямо на проезжую часть. Это событие вызвало серьёзные последствия для движения транспорта, о чём свидетельствуют фотографии, опубликованные очевидцами в социальных сетях.

Водители сообщают, что при падении дерево повредило троллейбусные провода. Сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия, рассказали Орловские Новости. Они занимались регулировкой движения транспорта и следили за безопасностью.