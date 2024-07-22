В Орле произошло ДТП с участием автомобилиста и несовершеннолетнего мотоциклиста

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и автомобиля «Лада». По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, авария случилась 20 июля 2024 года приблизительно в 18:25.

Водитель автомобиля «Лада», мужчина 38 лет, двигался по Волжской улице в сторону улицы Елецкая. На перекрёстке улиц Волжская и Гвардейская автомобиль столкнулся с мотоциклом «Мотоленд Апекс» под управлением 15-летнего водителя.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Госпитализация ему не потребовалась.