В Орле произошло ДТП с участием двух автомобилей Tesla Cyber Track: стоимость каждого от 12 млн рублей

В Орле 25 августа 2024 года произошло ДТП с участием двух автомобилей Tesla Cyber Track, которые перевозили на эвакуаторе. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте».

На фото, которое опубликовал автор поста, видно, как эвакуатор с двумя автомобилями Tesla пытается разъехаться с другим транспортным средством. К сожалению, избежать аварии не удалось. По предварительным данным жерт нет.

Tesla Cyber Track — это электрический кроссовер, стоимость которого в России начинается от 12 млн рублей.

Ранее мы писали, что в субботу, 24 августа 2024 года, в Урицком районе Орловской области произошло ДТП с участием автомобиля и квадроцикла. Есть пострадавший.