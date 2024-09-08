Фото: сообщество VK «Город Орел! Орловчане ВКонтакте»

В Орле произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Авария случилась в субботу вечером, 7 сентября 2024 года, на Кромском шоссе. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 34 (МегаГринн — санаторий «Лесной»), столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительным данным со слов очевидцев, один из водителей не предоставил другому преимущество при повороте.

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате аварии никто из людей не пострадал.

Ранее мы писали, что в Орле разработали меры по борьбе с проблемой брошенных автомобилей. Соответствующий документ появился на сайте мэрии города. Он называется «Порядок выявления и перемещения брошенных (разукомплектованных) транспортных средств».