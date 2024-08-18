В Орле произошло ДТП с участием мотоциклиста и автоледи на «Ниве»

В Орле случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись мотоцикл и автомобиль. Один человек получил травмы. Как сообщили в региональном Управлении МВД, авария произошла сегодня, 17 августа 2024 года, около 9:35 на улице Комсомольской.

Женщина 1961 года рождения управляла автомобилем ВАЗ 21213 и двигалась со стороны переулка Карачевского. На перекрёстке улиц Комсомольская и Маслозаводская она решила повернуть налево. В этот момент во встречном направлении ехал мотоциклист на Yamaha. Им был мужчина 1988 года рождения, сообщает «Орелтаймс«.