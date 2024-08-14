В Орле произошло ДТП с участием пешехода

Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орле 13 августа 2024 года произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колёса автомобиля.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась 13 августа 2024 года в 23:40 на улице Октябрьской. Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, двигался со стороны улицы Приборостроительной и совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате столкновения пострадавший получил травмы и был госпитализирован.