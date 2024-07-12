В Орле произошло необычное ДТП с участием легкового автомобиля: есть пострадавшие

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По сообщению региональной Госавтоинспекции, 11 июля 2024 года, в 23.20 на Московском шоссе города Орла произошло ДТП. Водитель Renault Logan съехал с Московского шоссе на улицу Дмитрия Блынского и потерял управление автомобилем. Возле дома №111д. машина наехала на бордюр, перескочила через него и врезалась в стену дома.

В результате аварии пострадали водитель и его пассажир. Госпитализация не потребовалась.

Очевидцы утверждают, что водитель Renault был таксистом и находился в состоянии алкогольного опьянения во время аварии. Однако в сводке ГАИ эта информация не подтверждается.