В Орле произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста: пассажирка перелетела через багажник

Фото: ДТП Орел и автохамы, ВК

В Орле произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Вечером 4 сентября 2024 года в районе стадиона имени Ленина он столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительным данным, за рулём мотоцикла был молодой человек, а на заднем сиденье находилась девушка. Во время столкновения она перелетела через багажник.

Один из свидетелей аварии также отметил необычное поведение мотоциклиста после ДТП.

-Удивило , что первым делом мотоциклист начал осматривать своего железного коня, а не пассажирку, — написал он в сообществе «ДТП Орел и автохамы» .

Однако никаких фотографий или видеозаписей, подтверждающих этот факт, предоставлено не было. Вся информация проверяется и уточняется.

Ранее мы писали, что в среду, 4 сентября 2024 года, в Орле произошло ДТП, в котором пострадал подросток. На улице Ливенской 14-летний парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила иномарка. За рулём автомобиля Шевроле находился 79-летний водитель.