В Орле произошло трагическое происшествие: пожилая женщина погибла под колёсами «Газели». По предварительным данным, как сообщают «Вести-Орёл», инцидент случился сегодня, 30 августа 2024 года, в дневное время на улице Раздольной.

Водитель грузового автомобиля сдавал назад и не заметил пенсионерку, которая шла позади машины. В результате наезда орловчанка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до прибытия медиков.

Ранее мы писали, что 28 августа 2024 года, в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием пожилого мужчины. Сейчас он находится в больнице.