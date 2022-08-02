2 августа 2022



В Орле пройдет автовыставка дорожной и спецтехники (6+)

В Орле на площади Ленина 4 августа будет представлена техника одного из автомобилестроительных холдингов. Все желающие смогут познакомиться с: фудтраком на базе каркасного автобуса, самосвалом с трехсторонней разгрузкой и двухрядной кабиной, комбинированной дорожной машиной (КДМ), бункеровозом, электробусом, медицинским кабинетом, мусоровозом, пищевой цистерной, различными автобусами, в том числе школьным и низкопольным. И это далеко не все. Экспозиция будет работать с 9 до 13.00.

Ее планируют осмотреть руководители крупнейших предприятий области, пассажирские перевозчики, региональные операторы по уборке ТКО, компании сферы ЖКХ, а также областные чиновники. В этот день Орел посетит руководство АО «ГК «Современные транспортные технологии», — сообщили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 02 Авг 2022 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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