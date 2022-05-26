26 мая 2022



В Орле пройдет фольклорный праздник «Троицкие хороводы»

12 июня в Хотынецком районе пройдет XXIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье». Местом проведения праздника по традиции станет Троицкий луг села Льгов. Троицкие гуляния здесь проводятся с 1626 года.

Для гостей праздника будут организованы 12 творческих площадок, 27 подворий муниципальных образований, спортивно-развлекательные забавы, катание на лошадях, русские качели.

В 8.30 в храме Святой Живоначальной Троицы во Льгове состоится праздничное богослужение.

В 14.00 состоится торжественное открытие праздника с «Узорным троицким хороводом».

В 14.20 начнутся выступления этнографических и фольклорных коллективов, гостей праздника.

В 14.40 — концертная программа «Праздник Троица – злат венец».

«Подворья» встретят гостей в 14.00.

С 15:00 будут работать творческие  площадки:

«Молодецкая» – показательные выступления молодежной общественной организации «Вятичи»;

«Подворье села Льгов» – презентация истории празднования Троицы в Орловском полесье, фотовыставка и встреча со старейшими хранителями традиций;

«Девичьи секреты» – кукольная мастерская по изготовлению «Куклы-кукушки», мастер-классы;

игра «Раскрой секрет – срежь приз»;

народная акция «Березка желаний», селфи-марафон #ЭТНОТРОИЦА;

реконструкция троицких обрядов в исполнении Образцового фольклорного ансамбля «ЗАРЯНКА» (г. Брянск);

выставка целебных трав и цветов;

«Орловская плясовая» –  представление бытовых танцев Орловской области;

«Бабушкино подворье» – выставка коров частного фермерского хозяйства;

«Сказочное Лукоморье» – «русские качели», библиоквест, развлекательная игровая программа, выступления театров кукол;

«Казачья сторона» – демонстрация фактов об истории орловского казачества, показательные выступления конно-спортивной школы д.Ледно, катание на лошадях;

спортивная площадка «Этно-спорт» – лапта, рюхи, чиж, перетягивание палки, клюшкование.

В 16.00 начнется конкурс косарей «Легка коса в руках молодца», а также молодежный баттл-перепляс.

В это же время состоится презентация современной этно-коллекции и реплик подлинных образцов традиционных народных костюмов. В интерактивной форме будут представлены традиции ношения и порядок надевания женского костюма и его элементов в сопровождении концертной программы «Шаг в этнопространство». Кроме того, можно будет сфотографироваться в народном костюме.

С 16.00 до 19.00 будет проходить концерт «Звезды народного искусства на Троицких хороводах».

На всем протяжении праздника можно будет посетить зону народных промыслов и ремесел. Свои произведения представят мастера народных художественных промыслов и ремесел из Орловской и Курской областей. В их числе – вышивка орловский спис, кружевоплетение, ткачество, плешковские и чернышинские глиняные игрушки, чернолощеная керамика, тряпичные куклы, плетение из растительных материалов, резьба по дереву. Также будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства из регионов ЦФО.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 13:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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