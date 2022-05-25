В Орле пройдет конкурс «Мисс Студенчество» (12+)

26 мая в 16.00 в Орловском городском центре культуры пройдет финал регионального конкурса «Мисс Студенчество».

За звание «Мисс Студенчество» будут бороться девушки из разных образовательных организаций города Орла. Победительница будет представлять Орловскую область на Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России — 2022».

Мероприятие проводится с целью поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, сохранения культуры, традиций и обычаев Орловской области, народов России, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью, сообщает администрация области.