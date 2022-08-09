В Орле пройдет танго-флешмоб (12+)

20 августа в пятый раз на улицах городов – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Крымского полуострова – будут звучать ритмы танго, а увлеченные им люди – танцевать. На сегодня уже подтвердили свое участие в танцевальном марафоне тангерос 90 городов России. Орёл не останется в стороне. Всех желающих приглашают на флешмоб в субботу 20 августа в Городской парк культуры и отдыха, на площадь между колоннадой и фонтаном. Начало танцевального марафона в 18.00, — сообщает ТГ-канал «Орловская ласточка».