9 августа 2022



В Орле пройдет танго-флешмоб (12+)

20 августа в пятый раз на улицах городов – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Крымского полуострова – будут звучать ритмы танго, а увлеченные им люди – танцевать. На сегодня уже подтвердили свое участие в танцевальном марафоне тангерос 90 городов России. Орёл не останется в стороне. Всех желающих приглашают на флешмоб в субботу 20 августа в Городской парк культуры и отдыха, на площадь между колоннадой и фонтаном. Начало танцевального марафона в 18.00, — сообщает ТГ-канал «Орловская ласточка».

 

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Опубликовано 09 Авг 2022 в 14:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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