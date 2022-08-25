25 августа 2022



В Орле пройдут первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (12+)

Программа соревнований рассчитана на 26 — 28 августа.

Велокроссы будут стартовать в 11 часов в урочище «Медведевский лес» (Рощинская, 41, лыжная поляна). Запланированы два дня общих стартов и эстафет и один раздельный старт.

Торжественное открытие состязаний состоится 26 августа в 19.10 в санатории «Лесной» (Раздольная, 85). Закрытие — там же, 28 августа в 14.00.

В первенстве России и Всероссийских соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Барнаула, Приморского края, Владимирской,  Ленинградской,  Московской,  Нижегородской, Орловской,  Саратовской, Томской областей, Санкт-Петербурга, Москвы.

Всего ожидается более 250 участников. В их числе мастера спорта России международного класса.

 

 

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Опубликовано 25 Авг 2022 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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